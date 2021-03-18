شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 .. يسجل 15.64 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021، فى بداية التعاملات بالبنوك استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة ثابت عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل نزل مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة ما يزيد عن عام.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.