شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يهبط دون الدعم– تحليل – 18-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الغاز بمقاومة الضغوط السلبية لنلاحظ تسلله مؤخرا دون دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 2.610 لينتقل بذلك للمسار الهابط من جديد متمركزا قرب مستوى 2.5000.

مما سبق, سنبدأ بترجيح سيطرة الميل الهابط باستمرار تشكيل مستوى 2.610 لحاجز قوي امام التداولات الحالية ولنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي, الوصول مباشرة نحو 2.280 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 2.060 خلال الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.610 و 2.280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط