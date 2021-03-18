شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم جديد- تحليل - 18-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره بشكل إيجابي فوق مستوى 129.50 ليؤكد استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا ولنلاحظ اقترابه من الهدف الإضافي الأول المتمركز عند 130.75.

افتقار السعر حاليا للعزم الإيجابي قد يجبره على تشكيل بعض التذبذب الجانبي لننتظر تجميعه قريبا للعزم الإضافي والمطلوب لاختراق العائق الحالي ليمكنه ذلك من تسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 131.30 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المتمركزة قرب 131.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.80 و 131.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد