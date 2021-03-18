شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز-تحليل - 18-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج لتشكيل تداولات إيجابية جديدة ليضغط من خلالها على الحاجز المستقر عند 151.90 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد, نود التنويه إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي فإن ذلك قد يؤكد تأجيل السعر للمحاولات التصحيحية الهابطة لحين ملامسته لمستوى 152.95 ليشكل ذلك الهدف الإيجابي المتوقع للفترة الحالية قبل تشكيله لأي ارتداد سلبي.

مما سبق وبثبات مستوى 150.50 ليشكل ذلك دعم إضافي جديد, سنعود لترجيح المحاولات الصاعدة وانتظار ملامسة السعر للهدف الإيجابي المذكور سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.80 و 152.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد