شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ينحصر بنطاق ضيق– تحليل - 18-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انحصرت تداولات سعر البلاتين مؤخرا ضمن نطاق جانبي ضيق متمثل بالحاجز المستقر عند 1230.00 بينما يشكل مستوى 1190.00 دعم إضافي ليعيق بدوره المحاولات التصحيحية الهابطة والمتوقعة سابقا.

لذلك, ننصح بحيادية التداول لحين تجاوز السعر لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة. نذكر بأن نجاح السعر باختراق الحاجز سيمكنه من مواصلة الارتفاع ليستهدف بشكل أولي مستوى 1300.00 بينما كسره للدعم الحالي سيؤكد استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط ولنتوقع انجذابه بذلك نحو 1160.00 و 1105.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1190.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور