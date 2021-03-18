شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال سلبي– تحليل -18-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر النحاس أي ساكن حتى هذه اللحظة ليحافظ على استقراره دون المقاومة الممتدة نحو 4.1700 بهدف تعزيز المسار الهابط والمتوقع سابقا, استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص بدء تسجيل السعر للأهداف السلبية والتي تتمركز حول 3.9500 و 3.8810 خلال الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1700 و 3.9500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة