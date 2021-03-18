الاقتصاد

سعر النحاس لا يزال سلبي– تحليل -18-3-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر النحاس أي ساكن حتى هذه اللحظة ليحافظ على استقراره دون المقاومة الممتدة نحو 4.1700 بهدف تعزيز المسار الهابط والمتوقع سابقا, استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص بدء تسجيل السعر للأهداف السلبية والتي تتمركز حول 3.9500 و 3.8810 خلال الفترة الحالية.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1700 و 3.9500

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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