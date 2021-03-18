شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو أمام الدولار والأنظار على شهادة لاجارد أمام البرلمان الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن شهادة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام جنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1965 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1979، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1955، بينما حقق الأعلى له عند 1.1988.

هذا وتتوجه الأنظار لشهادة محافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام البرلمان الأوروبي، والتي ستشارك لاحقاً في اجتماع عبر الإنترنت مع وفد حقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الجمعية الوطنية الفرنسية، بينما سنشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى 7.05 مليار يورو مقابل 6.84 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد توضح اتساع الفائض إلى ما قيمته 28.8 مليار يورو مقابل 27.5 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لقرار وكالة الأدوية الأوروبية حول لقاح الفيروس التاجي لشركة أسترازينيكا والتي أفادت الثلاثاء الماضي بأن التحقيقات لا تزال جارية حيال الإضرار الجانبية الخاصة باللقاح وبالأخص حول ما إذا كان يسبب جلطات الدم.

ونود الإشارة، لكون ثمانية دول أوروبية على الأقل وهم ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، إيرلندا، هولندا وسلوفينيا قد علقوا مؤخراً استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد نظراً لمخاوف تتعلق بجلطات الدم، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية صرحت مؤخراً بأنه لا توجد صلة بين اللقاح وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وحثت على المضي قدماً في استخدام لقاح أسترازينيكا.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 120.38 مليون ولقي 2,664,386 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 704 ألف طلب مقابل 712 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 74 ألف طلب إلى 4.07 مليون طلب مقابل 4,144 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 23.1 مقابل 22.5 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ ونيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أكد من خلاله على المحافظة على السياسة النقدية توسعية والفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية مع نظره إيجابية للتوظيف وقفزة للنمو سريعة هذا العام وسط انحسار أزمة جائحة كورونا.