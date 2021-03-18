شكرا لقرائتكم خبر عن 680.2 مليون دينار فائض ميزان المدفوعات بالكويت بنهاية الربع الثالث 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر بنك الكويت المركزي البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت للربع الثالث من عام 2020، والتي أظهرت تسجيل فائضًا خلال الربع الثالث من 2020.

وسجل الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) فائضًا بالدولة خلال تلك الفترة من العام الماضي بلغ نحو 2475.3 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 4154.3 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2020، بانخفاض قيمته 1679.0 مليون دينار ونسبته 40.4%، بحسب صحيفة السياسية.

ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري كنتيجة إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو 328.3 مليون دينار وبنسبة 4.2% مقارنةً بالربع السابق من جهة، وارتفاع قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 1350.6 مليون دينار وبنسبة 36.7% مقارنةً بالربع السابق من جهة أخرى.

وتُظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الثالث لعام 2020 بنحو 1048.4 مليون دينار أو ما نسبته 339.2% مقارنةً بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 1357.5 مليون دينار، مقابل نحو 309.1 ملايين دينار خلال الربع السابق.

وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) ارتفاعًا في قيمة العجز خلال الربع الثالث من عام 2020 بما قيمته 480.6 مليون دينار وبنسبة 141.2% ليصل إلى نحو 820.9 مليون دينار مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته نحو 340.3 مليون دينار خلال الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، كما ان هناك تدفقًا ماليًا صافيًا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) بلغ نحو 3404.5 مليون دينار خلال الربع الثالث لعام 2020، مقابل تدفقٍ ماليٍ صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 3223.5 مليون ديناربالربع السابق.

ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثالث لعام 2020 فائضًا بلغت قيمته نحو 680.2 مليون دينار، مقابل فائضٍ بلغت قيمته نحو 1782.0 مليون دينار خلال الربع السابق.

ويشير الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا خلال الربع الثالث لعام 2020 بلغت قيمته نحو 2503.8 ملايين دينار.