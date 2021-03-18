شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 50 مليون مستخدم للإنترنت عبر المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول بلغ نحو 50.48 مليون مستخدم خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 41.79 مليون مستخدم خلال الفترة من أبريل-يونيو 2020 و38.17 مليون مستخدم في يوليو-سبتمبر 2019.

كذلك بلغ مستخدمو اليو اس بى مودم 3.28 مليون مستخدم في يوليو-سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 2.24 مليون مستخدم فى أبريل-يونيو 2020 و3.56 مليون مستخدم في يوليو-سبتمبر 2019.

وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.36 مليون اشتراك في الفترة من يوليو- سبتمبر 2020 مقابل 96.85 مليون اشتراك في الفترة من أبريل-يونيو 2020 و 94.90 في يوليو- سبتمبر 2019.

وبهذا يصل مشتركو الهاتف المحمول لكل 100 من السكان إلى 94.09% في يوليو-سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 95.73% في أبريل-يونيو 2020 و95.38% في يوليو-سبتمبر 2019.

ويسجل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول، ما نسبته 91% من إجمالي مشتركى الخدمة التليفونية بمصر خلال يوليو-سبتمبر 2020.

وبلغ إجمالى الإشتراكات فى الهاتف المحمول والثابت إلى نحو 104.51 مليون اشتراك في الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة 103.32 مليون اشتراك فى يوليو-سبتمبر 2019.

كما بلغ عدد مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL 8.45 مليون اشتراك في يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة ب7.99 مليون في أبريل-يونيو 2020 و 7.12 مليون في يوليو-سبتمبر 2019.

وتصل السعة الدولية للانترنت 2.565.78 مليار نبضة/ث فى يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 2.576.30 مليار نبضة/ث في أبريل-يونيو 2020و و 2.373.07 مليار نبضة علي الثانية في 2019.