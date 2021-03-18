شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات دولار عائدات رسوم قناة السويس عام 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت رسوم المرور في قناة السويس، قائمة المتحصلات من النقد الأجنبي وفقا لبيانات حكومية حصل الخليج 365 على نسخة منها ، وبلغت قيمتها نحو 5 مليار و730 مليون دولار.

واظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن رسوم قناة السويس جاءت ضمن متحصلات النقد الأجنبي من قطاع النقل والذي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليار و599 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الإحصاء ، أن متحصلات شركات الطيران "خدمات الركاب" بلغت قيمتها نحو مليار و135 مليون دولار، و785 مليون دولار عبارة عن متحصلات شركات الملاحة المصرية "النوالين"، بالإضافة إلى متحصلات خدمات خط أنابيب سوميد بقيمة 165 مليون دولار، ثم متحصلات تأجير طائرات وبواخر "خدمات موانئ- عمولات- مصاريف وكالة".

وبلغت قيمة متحصلات النقد من سلع الصادرات نحو 21 مليار و351 مليون دولار، موزعة بين متحصلات الصادرات السلعية غير البترولية بواقع 16 مليار و973 مليون دولار، إلى جانب 4 مليار و45 مليون دولار متحصلات صادرات سلعية بترولية، إلى جانب 332 مليون دولار، متحصلات تموين السفن والطائرات الأجنبية بالوقود.