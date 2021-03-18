شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول التعافي – تحليل - 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 0.7765 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية جديدة تصل إلى 0.7875، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة من جديد ويقود لتحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7765 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7760 والمقاومة 0.7880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد