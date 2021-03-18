شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت انخفاض ملحوظ يوم أمس ليصل إلى الهدف السلبي الأول عند 66.85 وارتد صعوداً ليستقر حول 67.90، ويبدأ اليوم بانخفاض جديد ليبتعد عن المستوى الأخير، مما يدعم فرص استمرار السيناريو التصحيحي الهابط، مع الإشارة إلى أن تجاوز مستوى 66.85 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 65.80 بشكل مباشر.

وبالتالي، نحن نتوقّع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون مستوى 67.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.80 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط