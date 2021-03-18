شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط دون مستوى 64.55، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، وننتظر تداولات سلبية جديدة لكسر مستوى 63.55 وفتح الطريق أمام زيارة هدفنا التالي الذي يتواجد عند 62.50.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 64.55 والثبات فوقه يعتبر مفتاح إيجابي أول لمحاولة إيقاف الضغط السلبي الحالي وبدء محاولات تعافي لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط