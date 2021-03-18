شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاور المقاومة – تحليل - 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بإيجابية يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 26.40، ليقدّم إشارات على التوجه للتعافي خلال الجلسات القادمة، لكنه يحتاج لإغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد مواصلة الارتفاع وتحقيق مزيد من المكاسب.

الآن، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن اختراقه سيقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 27.05 وتمتد إلى 28.20، بينما يمثل التماسك دونه مفتاح استئناف الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 25.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.70 والمقاومة 26.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي