شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الذهب الارتفاع ليخترق مقاومة القناة الهابطة ويستقر فوقها، ليؤكد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 1765.00 كهدف رئيسي أول.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 1742.00 ثم 1739.50 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1735.00 والمقاومة 1765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد