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الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 18-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الذهب الارتفاع ليخترق مقاومة القناة الهابطة ويستقر فوقها، ليؤكد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 1765.00 كهدف رئيسي أول.

 

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 1742.00 ثم 1739.50 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1735.00 والمقاومة 1765.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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