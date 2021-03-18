شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الجديد – تحليل - 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2415 وتجاوزه ليستقر دونه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.2250.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستوى 1.2470.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2330 والمقاومة 1.2470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط