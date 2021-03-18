شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواجه مقاومة قوية – تحليل - 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار مقابل الين صعوبة في اختراق مستوى 109.22، ليبدأ بتقديم تداولات سلبية الآن ويشير إلى توجه السعر للتحول نحو الانخفاض، حيث نتوقع التوجه لاختبار مستوى 107.70 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، وكسر مستوى 108.65 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، مع الانتباه إلى أن اختراق 109.22 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.20 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط