شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة ويستقر فوقها، ليتجه نحو تحقيق مكاسب متوقعة على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 1.4065 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3920 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد، حيث يتواجد الهدف السلبي الرئيسي عند 1.3750.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3860 والمقاومة 1.4050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد