شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف اندفاع زوج اليورو مقابل الدولار الصاعد عند مستوى 1.1976، ويبدأ اليوم بميل هابط في محاولة للابتعاد عن هذا المستوى، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تعزز فرص تحقيق مزيد من الانخفاض اليوم.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1976 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ عند 1.1888 وتمتد إلى 1.1780 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط