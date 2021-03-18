شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد لا يزال بالقرب من الأعلى له منذ منتصف 2020 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وإعلان الحكومة اليابانية عن إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو بحلول الأحد المقبل وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 108.85 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.84، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.13، بينما حقق الأدنى له عند 108.63.

هذا وقد تابعنا منذ قليل أفادت وزير الصحة الياباني نوريسيها تامورا بأن اللجنة الاستشارية للحكومة اليابانية حيال الإجراءات المضادة لفيروس كورونا وافقت اليوم الخميس على خطة للسماح بإنهاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو كما هو مقرر في 21 من آذار/مارس، ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا صرح بالأمس بأن توافر أسرة المستشفيات قد تحسن في طوكيو وثلاثة محافظات مجاورة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 704 ألف طلب مقابل 712 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 74 ألف طلب إلى 4.07 مليون طلب مقابل 4,144 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 23.1 مقابل 22.5 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ ونيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أكد من خلاله على المحافظة على السياسة النقدية توسعية والفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية مع نظره إيجابية للتوظيف وقفزة للنمو سريعة هذا العام وسط انحسار أزمة جائحة كورونا.