شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزلندية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية وفي أعقاب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 1.0% مقابل نمو 13.9% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 0.9% مقابل نمو 0.2% في الربع الثالث، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 5.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي والتوقعات عند 6.3%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 88.7 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 29.5 ألف وظيفة، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع إلى نحو 30.5 ألف وظيفة.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن نشرته الفصلية، وقبل أن نشهد ألقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت خطاباً تحت عنوان "نهاية ليبور والسوق الأسترالية" في مؤتمر افتراضي استضافته الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات، ويأتي ذلك عقب ساعات من ألقاء كنت خطاباً أخر بالأمس "تمويل الأعمال الصغيرة في الوباء" في حدث استضافته رابطة الصناعة المالية الاسترالية.

ونود الإشارة لكون كنت أفاد بالأمس أن أسعار الفائدة السلبية ليست قيد النظر في استراليا وأن المركزي الاسترالي لن يرفع أسعار الفائدة لحين وصول مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى ضمن النطاق المستهدف، وأنه قد يأخذ في الاعتبار استجابة مناسب إذا ما تدهورت معايير الإقراض، وأن تلك الاستجابة لن تكون سياسة نقدية، مضيفاً نحن في الحد الأدنى العقال لمعدل سياستنا وأن ارتفاع التضخم هو خبر سار.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل أفادت وزير الصحة الياباني نوريسيها تامورا بأن اللجنة الاستشارية للحكومة اليابانية حيال الإجراءات المضادة لفيروس كورونا وافقت اليوم الخميس على خطة للسماح بإنهاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو كما هو مقرر في 21 من آذار/مارس، ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا صرح بالأمس بأن توافر أسرة المستشفيات قد تحسن في طوكيو وثلاثة محافظات مجاورة.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أكد من خلاله على المحافظة على السياسة النقدية توسعية والفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية مع نظره إيجابية للتوظيف وقفزة للنمو سريعة هذا العام وسط انحسار أزمة جائحة كورونا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.15% ليربح 22.80 نقطة ويصل إلى المستوى 2,006.83، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.63% ليربح هو الأخر 488.13 نقطة ويصل إلى المستوى 30,402.46.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.69% ليربح 35.25 نقطة ويصل إلى المستوى 5,136.11، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.55% ليربح هو الأخر 18.78 نقطة ويصل إلى المستوى 3,464.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.58% ليربح 457.49 نقطة ويصل إلى المستوى 29,491.61، بكما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.95% ليربح هو الأخر 28.88 نقطة ويصل إلى المستوى 3,076.38.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.69% ليخسر 87.58 نقطة ويصل إلى المستوى 12,534.62، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.73% ليخسر هو الأخر 49.33 نقطة ويصل إلى المستوى 6,745.90.