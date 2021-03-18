شكرا لقرائتكم خبر عن المالية الكويتية: 5.9 مليار دينار عجز الموازنة في 11 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد تقرير صادر عن وزارة المالية الكويتية أن إجمالي عجز الموازنة خلال فترة الـ11 شهراً المنقضية من السنة المالية 2020/2021 بلغ نحو 5.954 مليار دينار.

وأشار إلى أنه بانتهاء شهر فبراير الماضي، بلغ إجمالي المصروفات 11.782 مليار دينار، علماً بأن هذه الأرقام غير نهائية، حيث من المنتظر أن تتضاعف مع إقفال السنة المالية بنهاية شهر مارس الحالي بعد اعتماد المصروفات بشكلها الحقيقي، بحسب صحيفة القبس.

وأظهرت الأرقام زيادة الإيرادات النفطية المحصلة عما هو مقدر لها في الموازنة بنسبة 135.9%، حيث تم تحصيل نحو 7.649 مليار دينار فعلياً مقابل 5.628 مليار كان مقدراً تحصيلها بنهاية السنة المالية الحالية.

أما بالنسبة للإيرادات غير النفطية فقد بلغ المحصل منها بنهاية شهر فبراير الفائت 1.213 مليار دينار، بنسبة تحصيل بلغت 64.7%، حيث يقدر إجمالي الإيرادات غير النفطية المتوقع تحصيلها بنهاية العام المالي (2020/2021) نحو 1.874 مليار دينار.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد إن العجز في الميزانية للعام المالي الحالي قد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دينار.

وأوضح الرشيد أن الكويت ومنذ عام 2010 إلى 2015 استطاعت تحقيق فوائض في الميزانية بلغت 28 مليار دينار للاحتياطي العام.

ومؤخرا، كشفت وزارة المالية الكويتية عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.