شكرا لقرائتكم خبر عن "المراكز العربية" تتجهز لإصدار صكوك بـ500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتحضر شركة "المراكز العربية" لإصدار صكوك بـ500 مليون دولار وذلك بعد أن أعلنت هي وشركة "فواز الحكير"، في بداية الشهر الجاري، استحواذهما على 51% من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بقيمة 36.7 مليون دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقالت شركة المراكز العربية، آنذاك، إنها وقعت اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 39.253 ألف سهم عادي من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، ومقرها بريطانيا والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأسمالها.

وذكرت الحكير أن تمويل الصفقة البالغة قيمتها 68.9 مليون ريال (18.4 مليون دولار) سيكون من موارد الشركة الذاتية.

والاستحواذ جرى على عدد 13,598 من الأسهم الحالية للشركة المستهدفة بقيمة 6,360,348 دولار (23,857,286 ريال)، بجانب زيادة رأسمال الشركة المستهدفة بعدد 25,655 سهماً عادياً بقيمة 11,999,906 دولارات (44,999,647 ريال).

وستتيح هذه الصفقة لشركة المراكز العربية الوصول إلى موقع إلكتروني دولي رائد يتمتع بمكانة وحضور قويين في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وتقريبها من عملائه.

تجدر الإشارة إلى أن فوغا كلوسيت ليميتد هي منصة إلكترونية لبيع الأزياء، يقع مقرها في بريطانيا وتوفر أكثر من 400 علامة تجارية، فيما يزور هذه المنصة أكثر من 12 مليون مستخدم من منطقة الشرق الأوسط.