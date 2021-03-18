شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والكويت يبحثان التطورات بشأن المنطقة النفطية المقسومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اجتمع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض، الأربعاء، مع وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس الذي يزور المملكة، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتعددة.

واستعرض وزير الطاقة مع نظيره الكويتي التطورات الإيجابية التي انعكست على التعاون بين البلدين، بعد مرور أكثر من عامٍ على توقيعهما الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين، التي جسّدت العلاقة الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ودفعت باتجاه تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

كما ناقش الوزيران، الخطوات التالية التي تستهدف تعزيز ما تحقق من نجاحٍ في تنفيذ الاتفاقية والمذكرة، والسير بهما قُدماً نحو تحقيق المزيد مما فيه صالح البلدين وشعبيهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال اللقاء كذلك بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين لدعم استقرار السوق والمحافظة عليه، ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك بلس التي أدت إلى تسارع وتيرة إعادة التوازن لسوق البترول العالمية.

وختم الوزيران لقاءهما بالتأكيد على أهمية العمل المشترك، واستمرار التشاور بين البلدين للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتحقيق المزيد منها.

يشار إلى أن خالد الفاضل، وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى، أعلن في منتصف فبراير الماضي بدء عملية الضخ التجريبى للنفط فى حقلى (الوفرة) و(الخفجى)، مع ارتفاع تدريجى لها حتى الوصول إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال إن حجم الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة سيصل قبل نهاية العام إلى ما يقارب 550 ألف برميل يوميا، مبينا أن حجم إنتاج (الوفرة) يصل لـ140 ألف برميل يوميا، وبلغ حجم الإنتاج في (الخفجي) 250 ألف برميل يوميا تمثل حصة الكويت.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية شهر ديسمبر الماضي أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

ومؤخرا، أعلن وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء محمد الفارس اكتشاف حقلین نفطیین جدیدین لشركة نفط الكویت في الطبقات الجوراسیة في مناطق مختلفة من البلاد، بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبیر في إطار عملیات تطویر الحقل.