شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط حتى 2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول: أن يزداد الطلب العالمي على النفط كل عام من الآن وحتى عام 2026 ليصل إلى ذروته، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مهمة على الفور لتحسين معايير كفاءة الوقود، وتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية والحد من استخدام النفط في قطاع إنتاج الطاقة".

وأضاف أنه يمكن لهذه الإجراءات - جنباً إلى جنب مع زيادة العمل عن بعد، وزيادة إعادة التدوير وتقليل السفر التجاري - أن تقلل من استخدام النفط بما يصل إلى 5.6 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2026، مما يعني أن الطلب العالمي على النفط لن يعود أبداً إلى ما كان عليه قبل الوباء، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن آسيا ستستمر في السيطرة على النمو في الطلب العالمي على النفط، حيث تمثل 90% من الزيادة بين عامي 2019 و2026 في الحالة الأساسية لتقرير وكالة الطاقة الدولية.

وعلى النقيض من ذلك، لا يُتوقع أن يعود الطلب في العديد من الاقتصادات المتقدمة، والتي تتمتع بمعدل ملكية سيارات ومتوسط استخدام النفط للفرد أعلى بكثير، إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وأظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية، أنه من المتوقع أن تزداد الطاقة الإنتاجية للنفط في العالم بمقدار 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2026. وفي الوقت نفسه، أدى الانهيار التاريخي في الطلب إلى احتياطي طاقة إنتاجية فائضة قدره 9 مليون برميل في اليوم يمكن أن تحافظ على الأسواق العالمية مريحة على المدى القريب.

وقدّر تقرير وكالة الطاقة الدولية، أنه لتلبية النمو في الطلب على النفط حتى عام 2026 في الحالة الأساسية، يجب أن يرتفع العرض بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن يوفر الشرق الأوسط، بقيادة المملكة العربية السعودية، نصف هذه الزيادة، إلى حد كبير من الإغلاق الحالي- في القدرة.

كما أشار إلى أن الحصة السوقية المتزايدة في المنطقة ستمثل تحولاً جذرياً عن السنوات الأخيرة عندما هيمنت الولايات المتحدة على النمو. بناءً على إعدادات السياسة الحالية، ومن المقرر استئناف نمو العرض في الولايات المتحدة مع ارتفاع مستويات الاستثمار والنشاط، ومع ذلك فمن غير المرجح أن تتطابق أي زيادة مع المستويات العالية التي شوهدت في السنوات الأخيرة.

على الجانب الأخر، أشار إلى أن قطاع التكرير العالمي يعاني من الطاقة الفائضة، حيث سيلزم إيقاف تشغيل ما لا يقل عن 6 ميغابايت / يوم للسماح لمعدلات الاستخدام بالعودة إلى المستويات العادية. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين والشرق الأوسط والهند دفع نمو الطاقة الإنتاجية الجديدة. وكنتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع واردات النفط الخام الآسيوية إلى 27 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2026، مما يتطلب مستويات قياسية من إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط وحوض المحيط الأطلسي لسد الفجوة.

وتوقع أن تستمر صناعة البتروكيماويات في قيادة نمو الطلب، حيث يمثل الإيثان وغاز البترول المسال والنفتا معاً 70% من الزيادة المتوقعة في الطلب على المنتجات النفطية حتى عام 2026. وأشار إلى أن الطلب على البنزين قد بلغ ذروته، مع تعويض مكاسب الكفاءة والتحول إلى المركبات الكهربائية نمو التنقل في الاقتصادات الناشئة والنامية.

كما توقع التقرير أن يعود الطلب على وقود الطائرات، وهو القطاع الذي تضرر بشدة من الوباء، تدريجياً إلى مستويات ما قبل الأزمة. لكن التحول إلى الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت - إلى جانب جهود الشركات المستمرة لخفض التكاليف وتردد بعض المواطنين في استئناف السفر الترفيهي - يمكن أن يغير اتجاهات السفر بشكل دائم.

وانخفضت أسعار النفط خلال تداولات أمس الأربعاء، وقلص الخام خسائره على الرغم من صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعا أعلى من التوقعات.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 2.4 مليون برميل إلى 500.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 400 ألف برميل.

وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف الثلاثاء الماضي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي مليون برميل خلال نفس الفترة.