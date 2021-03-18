شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي مدعوماً بتفوق بيانات سوق العمل الأسترالية وحديث كنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ الخامس من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت كشف بنك استراليا الاحتياطي عن نشرته الفصلية وحديث مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.40% إلى مستويات 0.7829 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7798، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7836، بينما حقق الأدنى له عند 0.7795.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 5.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي والتوقعات عند 6.3%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 88.7 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 29.5 ألف وظيفة، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع إلى نحو 30.5 ألف وظيفة.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن نشرته الفصلية، وقبل أن نشهد ألقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت خطاباً تحت عنوان "نهاية ليبور والسوق الأسترالية" في مؤتمر افتراضي استضافته الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات، ويأتي ذلك عقب ساعات من ألقاء كنت خطاباً أخر بالأمس "تمويل الأعمال الصغيرة في الوباء" في حدث استضافته رابطة الصناعة المالية الاسترالية.

ونود الإشارة لكون كنت أفاد بالأمس أن أسعار الفائدة السلبية ليست قيد النظر في استراليا وأن المركزي الاسترالي لن يرفع أسعار الفائدة لحين وصول مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى ضمن النطاق المستهدف، وأنه قد يأخذ في الاعتبار استجابة مناسب إذا ما تدهورت معايير الإقراض، وأن تلك الاستجابة لن تكون سياسة نقدية، مضيفاً نحن في الحد الأدنى العقال لمعدل سياستنا وأن ارتفاع التضخم هو خبر سار.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 704 ألف طلب مقابل 712 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 74 ألف طلب إلى 4.07 مليون طلب مقابل 4,144 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 23.1 مقابل 22.5 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ ونيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أكد من خلاله على المحافظة على السياسة النقدية توسعية والفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية مع نظره إيجابية للتوظيف والنمو الاقتصادي لهذا العام مع انحسار أزمة جائحة كورونا.