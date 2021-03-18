الاقتصاد

تراجع معدلات البطالة في استراليا خلال شباط/فبراير

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 5.8% مقابل 6.3% والتي عدلت من 6.4% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لتراجعها إلى 6.3%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 88.7 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 29.5 ألف وظيفة والتي عدلت من 29.1 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع إلى نحو 30.5 ألف وظيفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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