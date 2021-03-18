شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الرابع بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت انكماش 1.0% مقابل نمو 13.9% والتي عدلت من نمو 14.0% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية بذلك أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع انكماش 0.9% مقابل نمو 0.2% والتي عدلت من نمو 0.4% في القراءة السنوية السابق للربع الثالث، وبذلك تعد بذلك القراءة الحالية أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.5%.