شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: ميكنة 115 مستشفى جامعى لتحسين الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط فى تقرير حديث لها عن ميكنة المستشفيات الجامعية البالغ عددها 115 مستشفى جامعى، لرفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وتسهيل الخدمات على المريض، وتتبع الأصول والحفاظ عليها، والتحرر من العمل الورقى، والاستخدام الامثل للغرف، وتتبع معدات المستشفى، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات.

وأوضح التقرير إنه من المخطط ميكنة جميع المستشفيات الجامعية بحلول ديسمبر 2021 بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

وعلى الجانب الأخر أشار التقرير الى أهمية قطاع البحث العلمى باعتباره الضامن الرئيس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.

وأكد التقرير أن الدولة مهتمة خلال المرحلة الحالية بمشروعات التحول الرقمى فى كافة المجالات، فهى من ناحية تواكب التطور العالمى فى هذا المجال، كما أنها تسهل وتسرع عملية تقديم الخدمات للمواطنين

كما أكد التقرير علي أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم فى خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجى تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها،وأكد أيضا على أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات والذى يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلًا.