شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 147 فلس، في ظل استمرار تداوله بالقرب من مستوى المقاومة القوي عند 150 فلس، ومصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 120 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 155 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 145.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 148.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط