شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وقود (OULAFUEL) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 123 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل إلى 126 فلس كمستوى أول ثم 130 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 120 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 122 وبين مستوى المقاومة هو 126 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد