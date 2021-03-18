شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا (IFA) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 115 فلس امس الاربعاء، وهو نفس سعر الفتح، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 102 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 125فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 112 فلس وبين مستوى المقاومة هو 117 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط