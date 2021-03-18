شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه حيث اغلق عند مستوى 750 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند 760 فلس، وبالنظر إلى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 725 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 760 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 742 وبين مستوى المقاومة هو 752 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط