شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 220فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 222 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل في عملية جني أرباح قد تصل لمستوى الدعم 214 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 223 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 217 فلس وبين مستوى المقاومة هو 221 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط