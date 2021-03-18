شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN)ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 625 فلس، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يشير إلى امكانية ارتفاع السهم لمستويات أعلى قد تصل إلى 640 فلس خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 615 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 620 وبين مستوى المقاومة هو 633 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد