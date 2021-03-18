شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 560فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 520 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 600 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 543 فلس وبين مستوى المقاومة هو 570 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط