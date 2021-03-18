شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 65.90 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مستقرا أعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 69 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 63 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 65.1 وبين مستوى المقاومة هو 67.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد