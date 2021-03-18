شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0.983 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.93 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.02 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.97 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط