شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاربعاء ليغلق امس عند مستوى 6.962 ريال، مكون نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6.60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.83 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط