شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التصديرى للصناعات الهندسية": أزمة الشحن بالصين ترفع صادرات السلع الهندسية 20% والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت صادرات الصناعات الهندسية، ارتفاعا خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2020-2021 بنسبة 8.4% لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الجارى 2019-2020 ، كما بلغت صادرات القطاع لشهر يناير 2021 لتسجل 218.5 مليون دولار مقابل 198.7مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى بنسبة ارتفاع 10% ، كما ارتفعت صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7% والكابلات بنسبة 22% والأجهزة المنزلية 22.1% والصناعات الكهربائية والإليكترونية 7.7% والأجهزة المنزلية 22.1 % ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107%.
يذكر أن مصانع البوتاجاز فى مصر تناقش مع هيئة المواصفات والجودة منح مهلة لا تقل عن 6 أشهر لبداية تطبيق المواصفة القياسية الجديدة لتصنيع البوتاجاز والتى تخص وضع زرار أمان واحد لغلق البوتاجاز مثل كافة دول العالم ، بديلا عن تصنيعة بـ 2 زرار للأمان أثناء الغلق.