شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6353 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 6330 نقطة، مستقرا أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير إلى امكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة التالي عند 6450 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,339 بينما مستوى المقاومة هو 6,361 نقطة