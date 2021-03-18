شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأسفل خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10211 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق طيلة الأسبوع الحالي ما بين مستوى 10200 ومستوى 10300 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,182 بينما مستوى المقاومة هو 10,270 نقطة