شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع مجدداً – تحليل صباحي – 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته مرة أخرى، وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -58.01 نقطة، ويدعم المؤشر أيضاً تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 10,000.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,500.00 ومستوى المقاومة 9,744.00.