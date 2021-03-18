شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 9.64، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.05% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 9.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 10.00.