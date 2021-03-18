شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يجني أرباحه – تحليل صباحي – 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.22% بما يعادل -0.22 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 17.75، ليستهدف مستوى المقاومة 18.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.32 ومستوى المقاومة 18.26.