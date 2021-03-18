شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بترورابغ (2380) الارتفاع بتداولاته الأخيرة، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.85% بما يعادل 0.32 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي كبير في أحجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.30، ليستهدف مستوى القماومة 19.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.30 ومستوى المقاومة 19.00.