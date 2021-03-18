شكرا لقرائتكم خبر عن ساب تكافل يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ساب تكافل (8080) في آخر جلساته، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 33.15، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 1.105 بما يعادل 0.35 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 33.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 37.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.40 ومستوى المقاومة 34.00.