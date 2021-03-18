شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة تكافل يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جزيرة تكافل (8012) الصعود في آخر جلساته، وسط محاولات اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 27.20، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 0.05 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 27.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.90 ومستوى المقاومة 28.15.