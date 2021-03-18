شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، متخطياً دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي بتداولاته القادمة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -0.30 نقطة، ولكن أمام ذلك يتحرك السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصور مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 35.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 38.20.