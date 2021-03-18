«أس أند بي»: تحسّن النفط يعزز آفاق النمو الاقتصادي للإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تريفور كولينان: التقييمات السيادية للإمارات قوية ومدعومة بنظرة مستقبلية مستقرة

توقعات بتعافي قطاع العقار تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة

سابنا جاجتياني: شركات التطوير العقاري بدبي تتمتع بمستويات سيولة عالية

أكد خبراء وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس أند بي» أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية يعزز آفاق النمو الاقتصادي للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويسهم في الإسراع بخطى التعافي مع تحسن الموازنات ورفع الحكومات لمستويات الإنفاق.

وقال تريفور كولينان المعني بشؤون التقييمات السيادية لدى الوكالة، خلال لقاء صحفي افتراضي عقد، أمس الأربعاء، إن التقييمات السيادية الممنوحة لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي قوية ومدعومة بنظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أن الوكالة لا ترى ضغوطاً تدفع لخفض التقييمات في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الوكالة بنت تقييماتها على أساس سعر برميل النفط عند متوسط 60 إلى 65 دولاراً، للعامين الجاري والمقبل، لافتاً إلى أنه لا يتوقع تأثيراً مباشراً لارتفاع أسعار النفط على التقييمات الممنوحة لدول المنطقة على المديين القصير، أو المتوسط.

وقالت خلال اللقاء سابنا جاجتياني مديرة التقييمات الائتمانية للشركات لدى الوكالة، إن العام الجاري لن يكون عاماً سهلاً أمام الشركات الخليجية التي عانت في 2020 تبعات الجائحة والإغلاق الاقتصادي، ولفتت إلى أن مستويات الطلب الاستهلاكي على مستوى دول المجلس مازالت مقيدة، ما قد يعني وقتاً أطول للتعافي أمام الشركات على مستوى العديد من القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى أن بعض القطاعات سوف ترزح تحت ضغوط أطول أمداً مثل العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة باستثناء المرتبطة بالمواد الغذائية.

قطاع العقارات



وتحدثت عن توقعات الوكالة لقطاع العقارات في دبي قائلة: إنه من اللافت التوجه نحو التملك أكثر من الاستئجار، مع تحسن أسعار العقارات في الإمارة. وتتوقع الوكالة أن يتعافى القطاع تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تفاوت الأداء بين الشرائح المختلفة إذ ستشهد العقارات السكنية والمكتبية التعافي قبل نهاية العام الجاري، في حين سيستغرق الأمر فترة أطول قد تمتد إلى الأشهر الأولى من العام المقبل على مستوى شريحتي العقارات التجارية والفنادق. ولفتت إلى أن الارتفاع في المعروض يعد التحدي الرئيسي بالنسبة للقطاع. وأكدت أن شركات التطوير العقاري في الإمارة تتمتع بمستويات سيولة عالية وبقدرتها على الحصول على التمويل رغم الأوقات الصعبة الراهنة.

ثلاثة تحديات أساسية

من جانبه، تحدث محمد دمق مدير شؤون الائتمان للبنوك لدى الوكالة عن توقعات «إس أند بي» لأداء القطاعات المصرفية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن القطاع سيعاني من تباطؤ نمو الطلب على الائتمان في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الشركات، ولفت إلى أن القطاعات المصرفية الخليجية واجهت في العام الماضي 3 تحديات أساسية، تمثلت في انخفاض أسعار الفائدة، والتي يتوقع أن تبقى على انخفاضها فترة طويلة، وانخفاض الطلب على الائتمان، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المخاطرة.

وقال دمق إن تكلفة المخاطرة ستبقى مرتفعة بعد قفزة 60% في المخصصات التي استقطعتها بنوك المنطقة لمواجهة تبعات الجائحة، ولفت إلى أن انتهاء تدابير خطط الدعم التي وفرتها البنوك المركزية في المنطقة للقطاعات المصرفية ستكون له تأثيراته في نوعية الأصول.

وتوقع أن يصل متوسط القروض المتعثرة على مستوى القطاعات المصرفية لدول المنطقة إلى 6% هذا العام مع تغطية من المخصصات تتجاوز 80%.